ВСУ отбили несколько штурмов врага - Генштаб

Российские оккупационные войска планируют возобновить наступление на отдельных участках фронта.

Войска РФ вели наступления на отдельных участках фронта. Но ни одно из них не увенчалось успехом. ВСУ отбили штурмы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 августа.

Отмечается, что противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления в отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении враг продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

Совершены обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Волковка, Яструбино и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления Сил обороны Украины.

Также сообщается, что на Харьковском направлении военные РФ стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Карасовка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Большие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепиль.

Кроме того, враг совершил дистанционное минирование местности недалеко от Лебяжьего.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Большой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Довгенького.

На Краматорском направлении армия РФ обстреливала из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого.

Враг вел наступление в направлении Николаевка - Выемка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

Также оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка - Соледар, Покровское - Бахмутское, Покровское - Бахмут, Клиново - Бахмут, Семигорье - Зайцево, Семигорье - Кодема и Гольмовский - Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного.

Была попытка наступления на направлении Лозовое - Первомайское, противник успеха не имел, отошел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ ведут оборону занятых районов. Обстреливали районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

Также враг вел воздушную разведку БПЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Роща, Щербаков и Новояковловки. Пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка - Шевченко, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины.

Обстрелы зафиксированы недалеко от населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирное, Широкое, Апрельское, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка.

Нанесены авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской. Велась воздушная разведка БпЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

Как отмечают в Генштабе, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад снабжения боекомплектом.