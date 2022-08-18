РФ называет удары по Крыму терактами, чтобы отвлечь внимание - ISW

Москва таким образом пытается подорвать призывы Украины признать Россию спонсором терроризма.

Власти и пропагандисты РФ пытаются выставить удары по российским военным объектам в Крыму как теракты, чтобы отвлечь внимание от собственных нарушений международного права и повлиять на стремление Запада объявить Россию государством-спонсором терроризма. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW) за 17 августа.

Отмечается, что в РФ квалифицировали удары по штабу ЧФ, складу боеприпасов и авиабазе Саки как террористические акты и провели серию задержаний.

"Российские официальные лица, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированных территориях с деятельностью экстремистских организаций в попытке скрыть украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма", - полагают военные аналитики.

Как пишет ISW, нападения на российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами. Кроме того, нет доказательств того, что они были совершены экстремистами.

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в оккупированных Джанкое и Ялте шести членов организации Хизб ут-Тахрир, которые якобы действовали "по указанию из Украины".