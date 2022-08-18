Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

РФ называет удары по Крыму терактами, чтобы отвлечь внимание - ISW

Москва таким образом пытается подорвать призывы Украины признать Россию спонсором терроризма.
РФ называет удары по Крыму терактами, чтобы отвлечь внимание - ISW

Власти и пропагандисты РФ пытаются выставить удары по российским военным объектам в Крыму как теракты, чтобы отвлечь внимание от собственных нарушений международного права и повлиять на стремление Запада объявить Россию государством-спонсором терроризма. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW) за 17 августа.

 

Отмечается, что в РФ квалифицировали удары по штабу ЧФ, складу боеприпасов и авиабазе Саки как террористические акты и провели серию задержаний.

"Российские официальные лица, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированных территориях с деятельностью экстремистских организаций в попытке скрыть украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма", - полагают военные аналитики.

Как пишет ISW, нападения на российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами. Кроме того, нет доказательств того, что они были совершены экстремистами.

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в оккупированных Джанкое и Ялте шести членов организации Хизб ут-Тахрир, которые якобы действовали "по указанию из Украины". 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK