Враг трижды за ночь обстрелял Днепропетровщину

В Никополе пострадала женщина, разрушены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм.

Ночью 18 августа российская армия нанесла удары по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он отметил, что Никопольский район оказался под огнем дважды.

"В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице", - подчеркнул губернатор.

В результате атаки в городе повреждены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм. Кроме того, обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.

В Криворожском районе враг бил Ураганами по Апостоловской общине. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Великой Костромке Зеленодольской общины электрики восстанавливают поврежденную линию. До тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером.