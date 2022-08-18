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На Донетчине за сутки погибли трое гражданских, шестеро ранены

Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
На Донетчине за сутки погибли трое гражданских, шестеро ранены

В Донецкой области за минувшие сутки, 17 августа, в результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей, ранены шестеро людей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 17 августа россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Авдеевке, Нетайловом и Кураховке. Еще шесть человек получили ранения", - отметил он.

По словам Кириленко, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, за сутки 16 августа в Донецкой области погибли два человека, семеро ранены.

Также сообщалось, что при обстреле Торецка ранения получила семья, в том числе 6-летний ребенок. Снаряды попали в частный дом.

 

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