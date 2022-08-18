Оккупанты идут на крайние меры для пополнения армии РФ - Гайдай

В Луганской области продолжается принудительная мобилизация. На молодых родителей охотятся рядом с детскими садами.

В оккупированных городах Луганской области продолжается принудительная мобилизация. Об этом 18 августа сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, работники военкоматов на захваченных территориях "прибегают к крайним мерам" для пополнения армии РФ.

"В том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в деревне. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок - ждут даже вблизи детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации", - подчеркнул губернатор.

Ранее Гайдай сообщил, что ополченцы "ЛНР" не хотят "освобождать" Донецкую область.