Военные РФ обстреляли два района Николаева, есть пострадавший

Ориентировочно в 06:00 были обстрелы за пределами с. Широкое Широковской общины. Попадания были в сельскохозяйственные здания.

Оккупанты обстреляли Николаевский и Баштанский районы Николаева, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОВА.

Отмечается, что в Николаевском районе 17 августа в результате вражеских обстрелов в с. Красное Воскресенской общины получил ранения один человек и поврежден жилой дом.

Кроме того, был зафиксирован обстрел с. Шевченково Шевченковского общества. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В Баштанском районе в среду и сегодня, 18 августа, ориентировочно в 06:00 были обстрелы за пределами с. Широкое Широковской общины. Попадания были в сельскохозяйственные здания.

Также продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, военные РФ ночью 17 августа обстреляли в Николаеве университет.

Также сообщалось, что утром 18 августа россияне нанесли пять ракетных ударов по Харькову: попали по Слободскому и Холодногорскому районам