Сегодня грозы, дожди и шквальный ветер: Объявлено штормовое предупреждение

Синоптики показали карту погоды на четверг.

Сегодня, 18 августа, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, сильные дожди и шквальный ветер. Об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентра.

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Так, в четверг жителям восточных, центральных и южных областей стоит ждать грозы. Местами пройдут сильные дожди. Кроме того, обещают синоптики град и ветер со шквалами до 15-20 м/с.

В связи с указанными погодными условиями был объявлен I, желтый, уровень опасности. А это означает, что они будут хоть и минимально, но все же опасными.

Карта погоды / meteo.gov.ua

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Вместе с этим в Укргидрометцентре говорят, что 18 и 19 августа в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях, а 19 августа и на Сумщине, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на август, предупредив о возможных заморозках в конце лета.

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