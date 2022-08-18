Большинство украинцев считает, что государству нужен сильный лидер, а не демократия - опрос

Респонденты поддерживают вмешательство президента в работу парламента и правительства

58% украинцев считают, что для государства сейчас важнее сильный лидер, чем демократическая система. Ее назвали приоритетной только 14% опрошенных.

Таковы результаты опроса, проведенного в июле Киевским международным институтом социологии по заказу Гражданской сети ОПОРА.

"Больше респондентов предпочитают идею сильного государства/сильного руководства, а не демократии в стране. Также есть основания полагать, что на фоне войны запрос на "сильную руку" растет", - говорится в итогах исследования.

Опрос / Киевский международный институт социологии

Еще больше респондентов поддерживают вмешательство президента в деятельность парламента и правительства – 79% называют его оправданным для усиления обороны. В том, что распределение полномочий важно сохранять даже во время войны, убеждены 16%.

Опрос / Киевский международный институт социологии

52% опрошенных заявили, что целесообразность выборов после завершения военного положения менее приоритетна. По их мнению, необходимо сосредоточиться на других вопросах. В то же время 40% считают, что важно своевременно провести свободные и честные выборы.

Опрос / Киевский международный институт социологии

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