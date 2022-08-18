Большинство украинцев считает, что государству нужен сильный лидер, а не демократия - опрос
58% украинцев считают, что для государства сейчас важнее сильный лидер, чем демократическая система. Ее назвали приоритетной только 14% опрошенных.
Таковы результаты опроса, проведенного в июле Киевским международным институтом социологии по заказу Гражданской сети ОПОРА.
"Больше респондентов предпочитают идею сильного государства/сильного руководства, а не демократии в стране. Также есть основания полагать, что на фоне войны запрос на "сильную руку" растет", - говорится в итогах исследования.
Еще больше респондентов поддерживают вмешательство президента в деятельность парламента и правительства – 79% называют его оправданным для усиления обороны. В том, что распределение полномочий важно сохранять даже во время войны, убеждены 16%.
Как мы писали ранее, среди украинцев возросло негативное отношение к Сталину