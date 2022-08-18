Менее 1% жителей оккупированных территорий согласились получить российский паспорт

Люди осознают, что получение российского паспорта принесет гораздо больше вреда, чем пользы.

Получить паспорт РФ согласились менее 1% взрослого населения временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве сообщили, что жители временно оккупированных РФ украинских территорий не воспринимают ни российскую паспортизацию, ни идею проведения гибридного референдума. Согласно результатам опроса, участвовать в псевдореферендумах, организованных захватническими властями, украинцы отказываются.

"Решение оккупантов провести референдум на ВОТ абсолютно провальное, как и попытка паспортизировать местное население. Несмотря на все усилия захватчиков заставить жителей этих регионов взять российский паспорт решились на это лишь несколько тысяч граждан из оккупированных Херсонской и Запорожской областей, то есть менее одного процента всего взрослого населения", - подчеркнули в Минреинтеграции.

В ведомстве также отметили, люди осознают, что получение российского паспорта принесет гораздо больше вреда, чем пользы.

"Многие граждане именно из-за насильственной паспортизации принимают решение выехать с ВОТ. И это наиболее правильно. Не берешь в руки токсичный "документ" страны-агрессора и едешь на контролируемую правительством территорию - спасаешь себя и Украину", - добавили в министерстве.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.

