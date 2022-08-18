Уничтожая Харьков, РФ упивается кровью в прямом эфире - Подоляк

175 дней российские войска продолжают ежедневный террор Харькова, обстреливая гражданскую инфраструктуру и спальные районы города.

Ежедневные обстрелы Харькова похожи на уничтожения Грозного в 1995, Алеппо в 2016 и Варшавы в 1943-44. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

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Подоляк отметил, что уже 175 дней российские войска продолжают ежедневный террор Харькова, обстреливая гражданскую инфраструктуру и спальные районы города.

"Россия хочет превратить Харьков в Алеппо, Грозный или Варшаву и упивается кровью в прямом эфире. Каждый, кто по-прежнему имеет дела с Москвой, – соучастник этого преступления", - написал Подоляк на свое странице в Twitter.

Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, – співучасник цього злочину. pic.twitter.com/6NAeuZY6fm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 18, 2022

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.

