Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Уничтожая Харьков, РФ упивается кровью в прямом эфире - Подоляк

175 дней российские войска продолжают ежедневный террор Харькова, обстреливая гражданскую инфраструктуру и спальные районы города.
Уничтожая Харьков, РФ упивается кровью в прямом эфире - Подоляк
Разрушения в Харькове / facebook.com/MNSKHARKIV

Ежедневные обстрелы Харькова похожи на уничтожения Грозного в 1995, Алеппо в 2016 и Варшавы в 1943-44. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

Читайте также: Удар по Харькову: увеличилось число жертв

Подоляк отметил, что уже 175 дней российские войска продолжают ежедневный террор Харькова, обстреливая гражданскую инфраструктуру и спальные районы города.

"Россия хочет превратить Харьков в Алеппо, Грозный или Варшаву и упивается кровью в прямом эфире. Каждый, кто по-прежнему имеет дела с Москвой, – соучастник этого преступления", - написал Подоляк на свое странице в Twitter.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.
 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK