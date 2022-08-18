Российские оккупанты проводят массовые репресии в Мелитополе - Федоров

Военные похищают людей, отбирают имущество и бизнес

В Мелитополе российские оккупанты проводят тотальные репрессии против мирного населения.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр города Иван Федоров.

По его словам, оккупанты отбирают автомобили на блок-постах, объединили все профессионально-технические учреждения в одно и угрожают подросткам, которые отказываются там учиться принудительной мобилизацией.

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«Похищения людей продолжаются, и за последнюю неделю в плен забрали 10 человек. У людей начинают забирать их бизнес. Это объясняют какой-то национализацией», - добавил Федоров.

Также по его словам, в городе под угрозой срыва отопительный сезон.

«В Мелитополе нет газа. Пропагандисты называют три кардинально разные версии его появления: проведение газопровода из Крыма, из Бердянска, в котором также нет газа, и поставка угля. Однако никакие работы не производятся», - рассказал мэр.

Отметим, что Мелитополь оккупирован почти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как мы писали ранее, российские оккупанты 17 августа заблокировали Мелитополь по причине взрыва возле комендатуры.