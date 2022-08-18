Враг готовится к выходу на админграницу Луганской области - Гайдай

В настоящее время на территории области еще остается около 350 тыс. граждан, которые пока что могут выехать тремя путями.

Оккупанты готовят резервы для выхода на административную границу Луганской области. Об этом сообщил на брифинге глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

"Ситуация в Луганской области сейчас сложная… Бои продолжаются в окрестностях и пока россияне готовят резервы. Мы видим, что они готовят такие резервы. Скорее всего, они будут пытаться дожать ВСУ, чтобы выйти не только на словах, но и официально на административные границы Луганской области", - объяснил Гайдай.

Он сообщил, что на территории, где проходили активные боевые действия, наблюдается ужасная ситуация со всей критической инфраструктурой. В настоящее время на территории области еще остается около 350 тыс. граждан, которые пока что могут выехать тремя путями: через дамбу в Харьковскую область, где есть только пешеходный переход, через Запорожскую область и через Россию, страны Балтии. При этом третий путь - самый дорогой и стоит примерно 350 евро.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.

