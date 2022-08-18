Враг готовится к выходу на админграницу Луганской области - Гайдай
Оккупанты готовят резервы для выхода на административную границу Луганской области. Об этом сообщил на брифинге глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
"Ситуация в Луганской области сейчас сложная… Бои продолжаются в окрестностях и пока россияне готовят резервы. Мы видим, что они готовят такие резервы. Скорее всего, они будут пытаться дожать ВСУ, чтобы выйти не только на словах, но и официально на административные границы Луганской области", - объяснил Гайдай.
Он сообщил, что на территории, где проходили активные боевые действия, наблюдается ужасная ситуация со всей критической инфраструктурой. В настоящее время на территории области еще остается около 350 тыс. граждан, которые пока что могут выехать тремя путями: через дамбу в Харьковскую область, где есть только пешеходный переход, через Запорожскую область и через Россию, страны Балтии. При этом третий путь - самый дорогой и стоит примерно 350 евро.
Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.