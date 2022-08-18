Как удаленные приложения занимают место на Macbook

Сторонние приложения оставляют “следы” на работе Macbook.

Установка приложений на Mac несколько непоследовательна. Разнообразный, однако далеко не полный ассортимент доступен через Mac App Store. Также можно установить программы, загрузив их с веб-сайта разработчика или из других источников. Некоторые также загружают программы с помощью USB-накопителей и даже с помощью DVD. В частности, программы от крупных производителей, таких как Adobe Creative Cloud и Microsoft365, попадают на компьютер только через Mac App Store. Все это обусловлено заботой о безопасности данный во время работы с Macbook. Приложения c App Store удаляются достаточно быстро. Однако что делать, когда нужно быстро очистить памяти ноутбука от сторонних приложений без следов?

К сожалению, за пределами Mac App Store вы можете получить программное обеспечение, которое вам не нужно: например, раздражающий Mac Keeper или множество рекламного ПО.

Операционная система MacOS допускает программное обеспечение только из безопасных источников. Программы должны запускаться только в том случае, если они получены из безопасных и сертифицированных источников, а если они вам не нравятся, вы можете избавиться от них одним щелчком мыши. Но со временем система становится все более и более строгой, и теперь она требует, чтобы приложения, поступающие извне, были нотариально заверены, то есть одобрены Apple. Но даже если одобрение компании отсутствует, вы все равно можете открывать приложения через контекстное меню. В любом случае это значительно усложняет задачу для вредоносных программ и рекламного ПО.

Маленькие приложения и большие программы легко устанавливаются из любого источника, но их удаление бывает довольно долгим и сложным. То, что вас не сильно беспокоит во время установки, становится раздражающим, когда дело доходит до удаления приложений. Вы можете удалить некоторые приложения через панель запуска, удерживая нажатой клавишу «опция». Однако значок «x» для удаления приложения отображается только для тех программ, которые вы загрузили из Mac App Store.

Многие создатели добавляют возможность удаления в свое приложение, но они все равно не удаляют все компоненты, и занимают место ноутбука.

Возникающие ошибки могут быть лучше определены в чистой системе и больше не связаны с потерянными файлами или старыми перекрестными ссылками. Кроме того, такие остаточные файлы также могут привести к проблемам и часто излишне замедляют работу системы. Однако такие остатки файлов в любом случае занимают место для хранения.

Самый просто способ избавиться от лишнего это поиск по всем файлам. Если вы находите остатки, которые содержат имя удаленного приложения, просто удалите его привычным для вас способом. Также можно воспользоваться Spotlight. Но с невидимыми файлами или системными файлами в первую очередь должна подходить поисковая помощь Apple. Такие приложения, как Parallels Desktop или другие инструменты, которые углубляются в систему, изначально остаются незамеченными — если только вы не развернете поисковый фильтр в Finder с помощью символа «+».

Чтобы Spotlight тоже находил такие данные, вы также должны активировать опцию «Другое» в системных настройках «Spotlight». Это можно найти в верхней части окна. Spotlight также может искать системные файлы и находить другие данные. Для этого необходимо активировать соответствующие параметры поиска.

Может показаться, что работа с приложениями на технике Apple является довольно хлопотной, но это не так. Все ограничения созданы производителем специально для того, чтобы максимально обезопасить личные данные каждого своего клиента. Для того чтобы почистить память от лишнего, существует множество приложений, которые делают это мгновенно. Если вы хотите приобрести действительно качественный и безопасный ноутбук для своей работы, то Macbook является лучшим вариантом. А выбрать подходящую модель для покупки в Украине можно в eStore. На eStore.ua доступен весь актуальный ассортимент техники Apple по доступной цене.

Як віддалені застосунки займають місце на Macbook

Сторонні застосунки залишають «сліди» в роботі Macbook.

Встановлення застосунків на Mac є дещо непослідовним. Різноманітний, але далеко не повний асортимент доступний через Mac App Store. Також можна завантажити застосунки з вебсайтів розробників або інших джерел. Дехто завантажує їх за допомогою USB-накопичувачів і навіть DVD. Зокрема застосунки від таких великих виробників, як Adobe Creative Cloud і Microsoft365, потрапляють на комп'ютер тільки через Mac App Store. Все це зумовлено турботою про безпеку даних під час роботи з Macbook. Застосунки з App Store видаляються досить швидко. Однак, що робити, коли потрібно швидко й повністю очистити пам'ять ноутбука від сторонніх застосунків?

На жаль, поза Mac App Store ви можете отримати програмне забезпечення, яке вам не потрібно, наприклад, дратівливий Mac Keeper або багато рекламного ПЗ.

Операційна система MacOS допускає програмне забезпечення лише з безпечних джерел. Програми повинні запускатися тільки в тому випадку, якщо вони отримані з безпечних та сертифікованих джерел, а якщо вони вам не подобаються, ви можете позбутися їх одним кліком миші. Але з часом система стає все більш суворішою, і тепер вона вимагає, щоб застосунки, які надходять ззовні, були завірені нотаріально, тобто схвалені Apple. Але навіть якщо схвалення від компанії немає, ви все одно можете відкривати застосунки через контекстне меню. У будь-якому випадку це значно ускладнює завдання для шкідливих програм та рекламного ПЗ.

Маленькі застосунки та великі програми легко встановлюються з будь-якого джерела, але їхнє видалення буває досить довгим і складним. Те, що вас не сильно турбує під час встановлення, дратує, коли справа доходить до видалення застосунків. Ви можете видалити деякі застосунки через панель запуску, утримуючи клавішу «Опція». Однак значок «x» для видалення застосунку показується лише для тих програм, які ви завантажили з Mac App Store.

Багато авторських застосунків передбачають можливість видалення, але все одно видаляються не всі їхні компоненти, які займають місце на ноутбуці.

Помилки, що виникають, краще визначаються в чистій системі й більше не пов'язані з втраченими файлами або старими перехресними посиланнями. Крім того, такі залишкові файли можуть призвести до проблем і часто уповільнюють роботу системи. Поза тим, вони у будь-якому разі займають місце для зберігання.

Найпростіший спосіб позбутися зайвого — пошук у файлах. Якщо знайдете залишки, які містять ім'я віддаленого застосунку, просто видаліть їх звичним для вас способом. Також можна скористатися Spotlight. Але до невидимих або системних файлів насамперед має підходити пошукова допомога Apple. Такі програми, як Parallels Desktop або інші інструменти, які заглиблюються в систему, залишаються непоміченими, якщо тільки ви не розгорнете пошуковий фільтр у Finder за допомогою символу «+».

Щоб Spotlight знаходив такі дані, потрібно активувати опцію «Інше» в системних налаштуваннях Spotlight у верхній частині вікна. Spotlight також може знаходити системні файли та інші дані. Для цього потрібно активувати відповідні параметри пошуку.

Може здатися, що робота із застосунками на техніці Apple є вельми клопіткою, але це не так. Усі обмеження введено виробником спеціально для того, щоб максимально убезпечити особисті дані кожного клієнта. Щоб почистити пам'ять від зайвого, існує безліч програм, які роблять це миттєво. Якщо ви хочете придбати дійсно якісний та безпечний ноутбук для роботи, Macbook — це найкраще рішення. А вибрати потрібну модель для купівлі в Україні можна в eStore. Тут представлено весь актуальний асортимент техніки Apple за доступними цінами.

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