Усик, накануне сражения с Джошуа, рассказал о партнерстве с лидером украинского крипторынка

Процветание Украины – общая цель боксера-чемпиона и молодого успешного проекта QMALL.

Чемпион мира по боксу по боксу Александр Усик, накануне матча-реванша против Энтони Джошуа, откликнулся на предложение основателей криптовалютной биржи QMALL Николая Удянского и Богдана Прилепы стать послом проекта.

Об этом Александр Усик сообщил в своем Инстаграмме, добавив фото момента заключения контракта.

Свой выбор боксер объяснил тем, что сейчас важно поддержать компании, работающие на позитивном имидже Украины на экономическом фронте.

• Когда есть общая цель и общая точка зрения, это создает возможность делать что-то глобальное. Именно поэтому я решил стать послом QMALL – лидера среди криптовалютных бирж Украины, работающей ради развития страны, – написал Усик.

Промоутер боксера Александр Красюк убежден, что успешные люди и успешные проекты, объединившись, позволят миру еще лучше узнать и поддержать Украину.

• Вы могли видеть Усика на его недавних видео. Он выглядит как киборг. Последние месяцы он прошел через ад, но это его не сломило, а сделало сильнее. Он как никогда нацелен на успех. Александр решил выйти на бой, несмотря на войну. Его решения поддерживают наши военные. Мир должен знать, что Украина – страна свободных, открытых, сильных и вдохновенных людей, – отметил официальный представитель украинского чемпиона.

Основатели криптобиржи Николай Удянский и Богдан Прилепа, в свою очередь, рассказывают, что, несмотря на сложные времена, институт развивается, выходит на международные рынки и совершенствует свои услуги, чтобы они были более качественными и доступными.

• Биржа получила лицензию и аккредитацию в странах Евросоюза: биржа официально зарегистрирована в качестве оператора обмена виртуальной валюты и депозитарного кошелька. В настоящее время на ней торгуют более 300 тысяч евротрейдеров, - делится успехами Николай Удянский.

• Важным для нас стало создание крупнейшего в Европе лаунчпада (QPad), доступного для криптовалютных стартапов из разных стран. Проект появится в коллаборации с французским аналогом Кремниевой долины Sophia Antipolis. Кроме того, пользователи биржи смогут инвестировать в новые проекты только с помощью биржевого токена, что дает дополнительные стимулы для покупки и хранения владельцами, - добавляет Богдан Прилепа.

О том, что операции с криптовалютой на бирже – это удобно и надежно. написал и сам боксер:

• Криптовалюты в 2022 году – это современно, удобно и безопасно. Главное выбирать тех, с кем можно надежно шагать вместе. Я свой выбор сделал, – подчеркнул чемпион.

В рамках договора о сотрудничестве Усик будет выходить на поединки в атрибутике криптобиржи. Первым таким боем станет матч-реванш против эксчемпиона мира Энтони Джошуа, в котором англичанин попытается отобрать пояса чемпиона WBA Super, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. Их предыдущий поединок состоялся в сентябре 2021 года, в Лондоне. Тогда Усик одержал историческую победу и стал первым украинцем, обладателем четырех чемпионских поясов в тяжелом весе.