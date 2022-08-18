В Киеве полицейского подозревают в вымогательстве и присвоении автомобиля

Правоохранитель изъял из автосалона авто, которое военнослужащий выставил там на продажу. Еще и потребовал с него денег.

В Киеве сотруднику полиции и двум его сообщникам сообщили о подозрении в вымогательстве денег, незаконном завладении автомобилем и продаже информации из государственных баз данных. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении оперуполномоченному одного из районных управлений полиции города Киева в незаконном завладении транспортным средством, завладении денежными средствами путем обмана и несанкционированном копировании информации, хранящейся в автоматизированных информационных системах, что привело к ее утечке.

Согласно материалам следствия, 27-летний страж порядка в начале апреля текущего года незаконно завладел внедорожником, который был выставлен военнослужащим на продажу в одном из автосалонов и фактически хранился в Киевской области с целью сохранения в период ведения активных боевых действий вокруг столицы.

Полицейский, реализуя противоправный умысел, сообщил хранителям, что автомобиль находится в розыске и он, как сотрудник правоохранительного органа, имеет право его арестовать и изъять.

После того, как правоохранитель в течение недели использовал угнанный автомобиль в собственных целях, он решил завладеть и деньгами продавца.

Для этого правоохранитель привлек двух пособников. Подозреваемые выдавали себя за покупателей, которые якобы приобрели этот внедорожник в автосалоне за сутки до начала вооруженной агрессии России, но не успели его забрать.

Полицейский в свою очередь настаивал на том, что автомобиль является предметом уголовного правонарушения и в случае, если военнослужащий не оплатит "покупателям" 20 тыс. долларов США, то он будет конфискован.

В ходе досудебного расследования зафиксирован факт получения денег подозреваемыми. Кроме того, установлено, что полицейский неоднократно использовал предоставленный ему доступ к информационным базам данных государственных органов для поиска и передачи конфиденциальной информации третьим лицам.

Следует отметить, что полицейский ранее уже находился в поле зрения правоохранительных органов. Так, Голосеевский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению указанного лица и еще четырех членов этнической преступной группировки в совершении кражи организованной группой.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Ранее в Днепре разоблачили и сообщили о подозрении двум жителям Днепра по факту незаконного использования с целью получения прибыли с гуманитарной помощи во время военного положения.