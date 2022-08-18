Коллектив Запорожской АЭС просит мир предотвратить ядерную катастрофу

В последние две недели атомная станция стала целью непрерывных военных атак со стороны российских захватчиков.

Коллектив Запорожской атомной электростанции опубликовал обращение к мировому сообществу с призывом предотвратить ядерную катастрофу.

В обращении говорится о том, что за последние пять месяцев оккупанты нарушили множество правовых норм, принципов и регламентов безопасности в сфере обращения с мирным атомом, а в последние две недели атомная станция стала целью непрерывных военных атак: артиллерийские удары становятся с каждым разом все более мощными и опасными, а угроза уничтожения критически важных объектов обеспечения ядерной безопасности все реальнее.

Персонал ЗАЭС подчеркивает, что атомная станция - это не только реакторы, парогенераторы, турбины и электрооборудование, это еще и более 10 тысяч работников.

"И это не просто высококвалифицированные специалисты с уникальными компетенциями и опытом. Это человеческие жизни, каждая из которых бесценна. Находясь на своих рабочих местах, наши работники получают тяжелые ранения и гибнут. Многие жертвы и среди невинных, мирных жителей Энергодара", - говорится в обращении.

Атомщики беспокоятся не только о своих жизнях, но и о будущем значиельной территории, который может коснуться возможная катастрофа на станции.

"Работники ЗАЭС предупреждают, что последствия ядерного терроризма могут оказаться на порядок ужаснее итогов трагедий в Чернобыле и на Фукусиме. В мировой практике атомной отрасли нет аварийных планов, рассчитанных на защиту ядерных объектов в ситуации, когда они становятся территорией боевых действий. ", - пишут работники станции.

Напомним, СНБО предупредил о дезинформации РФ относительно провокации, которую Украина якобы готовит на ЗАЭС.