Разоблачен гауляйтер из Балаклеи на Харьковщине

Псевдочиновник выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконном органе власти, сообщают в Офисе генпрокурора.

Разоблачен коллаборант, который возглавил оккупационную администрацию в Балаклее на Харьковщине. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины.

Сообщается, что коллаборант уведомлен о подозрении.

"По данным следствия, после вторжения РФ в Украину подозреваемый пошел на сотрудничество с представителями оккупационной администрации. Мужчина, находясь в г. Балаклея Изюмского района, добровольно согласился на занятие должности так называемого "председателя временной администрации г. Балаклея Харьковской области". Псевдочиновник выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконном органе власти", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.