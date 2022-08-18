Зеленский встретился с генсеком ООН

Отдельное внимание во время встречи было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 августа во Львове встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков", - сообщает Зеленский.

Зеленский отметил ключевую роль ООН и лично Гутерриша в вопросе разблокирования украинских портов, договорено о продолжении активной и всесторонней координации ООН в реализации зерновой инициативы. Во время переговоров были обозначены также возможные направления дальнейшего развития инициативы.

Особое внимание было уделено вопросу незаконной и принудительной депортации граждан Украины в РФ, Зеленский просил Гуттериша лично способствовать получению представителями ООН постоянного беспрепятственного доступа к депортированным.

Отдельное внимание во время встречи было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС.

Зеленский подчеркнул, что ООН должна обеспечить демилитаризацию ЗАЭС и полное освобождение от российских войск. Президент Украины и Генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.

Гутерриш сообщил о работе над установления фактов в Еленовке, где был совершен циничный теракт против украинских военнопленных. Зеленский предложил включить в мандат миссии вопросы соблюдения российской стороной договоренностей, достигнутых во время вывода украинских защитников из Азовстали и предусмотреть гарантии безопасности и прав украинских военнопленных.

Генеральный секретарь заверил Президента Украины в предоставлении системой ООН необходимой прямой помощи гражданам Украины для преодоления гуманитарных вызовов в зимний период.

Владимир Зеленский пригласил Антониу Гутерриша принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - говорится в сообщении.

Напомним, генсек ООН Гутерриш прибыл в Украину накануне.