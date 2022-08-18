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Энергоатом озвучил последствия остановки ЗАЭС

Российские оккупанты грозят отключить Запорожскую АЭС от энергосети, устроив полный блекаут.
Энергоатом озвучил последствия остановки ЗАЭС

Полная остановка Запорожской атомной электростанции приблизит сценарий радиационной катастрофы, заявляет Энергоатом. 

Так в компании прокомментировали заявление оккупантов о возможном полном отключении АЭС от украинской энергосети.

"Из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Также опасность представляет то, что оккупанты вмешиваются в процесс управления ЗАЭС.

В Энергоатоме напомнили, что если ЗАЭС не будет иметь связи с украинской энергосистемой, то перейдет в режим блекаута, что сделает возможным ее подключение к энергосистеме России.

"Именно так осуществляется ядерный терроризм. И рашисты терроризируют и шантажируют не только Украину, но весь цивилизованный мир, шаг за шагом уничтожая возможности защиты ЗАЭС от радиационной аварии. Необходимо немедленно вывести российские войска с территории ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины! Только это сможет обеспечить безопасное функционирование атомного объекта", – говорится в заявлении Энергоатома.

Напомним, Запорожскую АЭС обстреливают с прошлой недели. МАГАТЭ просит допустить своих экспертов на ЗАЭС. США призывают демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС, но Россия отказывается.

Эксперты говорят, что последствия происходящего могут быть катастрофическими. Подробно об этом в материале Будет страшнее Чернобыля: что происходит на ЗАЭС.

 

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