Энергоатом озвучил последствия остановки ЗАЭС

Российские оккупанты грозят отключить Запорожскую АЭС от энергосети, устроив полный блекаут.

Полная остановка Запорожской атомной электростанции приблизит сценарий радиационной катастрофы, заявляет Энергоатом.

Так в компании прокомментировали заявление оккупантов о возможном полном отключении АЭС от украинской энергосети.

"Из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Также опасность представляет то, что оккупанты вмешиваются в процесс управления ЗАЭС.

В Энергоатоме напомнили, что если ЗАЭС не будет иметь связи с украинской энергосистемой, то перейдет в режим блекаута, что сделает возможным ее подключение к энергосистеме России.

"Именно так осуществляется ядерный терроризм. И рашисты терроризируют и шантажируют не только Украину, но весь цивилизованный мир, шаг за шагом уничтожая возможности защиты ЗАЭС от радиационной аварии. Необходимо немедленно вывести российские войска с территории ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины! Только это сможет обеспечить безопасное функционирование атомного объекта", – говорится в заявлении Энергоатома.

Напомним, Запорожскую АЭС обстреливают с прошлой недели. МАГАТЭ просит допустить своих экспертов на ЗАЭС. США призывают демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС, но Россия отказывается.

Эксперты говорят, что последствия происходящего могут быть катастрофическими. Подробно об этом в материале Будет страшнее Чернобыля: что происходит на ЗАЭС.