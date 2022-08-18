Нацгвардейцы за пару минут уничтожили два танка

На опубликованных кадрах видно, как за короткий отрезок времени украинские защитники уничтожили один за другим два танка.

Бойцы отдельного отряда специального назначения уничтожили два российских танка в Донецкой области. Соответствующее видео в четверг, 18 августа, опубликовала пресс-служба Нацгвардии.

"Выполняя задачи на занимаемой позиции, гвардейцы обнаружили колонну техники, которая состояла из нескольких единиц танков и передвигалась к одному из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженной работе украинских военных, им удалось подбить вражескую технику. Далее эта информация была передана другим подразделениям, для уничтожения оставшихся сил противника.

Ранее пограничники показали, как уничтожили надоедавший им танк РФ. Точный удар по военной технике врага был нанесен с помощью беспилотника.

Также появилось видео, как на восточном фронте украинские бойцы организовали засаду против колонны российских войск и атаковали ее.