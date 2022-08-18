Суд обязал ровенчанку отмыть двери соседа, которые она оплевала
Суд обязал жительницу города Ровно собственноручно отмыть дверь соседа, которую она оплевала во время ссоры. Об этом сообщает ZAXID.NET.
Осенью 2020 года женщина, давно конфликтовавшая с соседом, который жил этажом ниже, плюнула ему на входную дверь. За мелкое хулиганство суд оштрафовал ее на 51 гривну.
Однако женщина категорически отказалась убирать, так что сосед подал иск в суд с требованием помыть дверь и уплатить ему моральную компенсацию. Суд частично удовлетворил эти требования.
Суммарно женщина должна заплатить оппоненту более 3 тыс. гривен и собственноручно отмыть его входную дверь.
Как говорится в решении Ровенского городского суда, неприязненные отношения между соседями сложились уже давно. По словам мужчины, соседка часто провоцирует ссоры и нарушает общественный порядок. Поэтому он в какой-то момент установил камеры видеонаблюдения, чтобы "обеспечить собственную безопасность и сохранность имущества".
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