Суд обязал ровенчанку отмыть двери соседа, которые она оплевала

Конфликт между соседями возник почти два года назад и все это время длилась судебная тяжба. Теперь женщине придется не только взяться за тряпку, но и заплатить 3 тысячи гривен.

Суд обязал жительницу города Ровно собственноручно отмыть дверь соседа, которую она оплевала во время ссоры. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Осенью 2020 года женщина, давно конфликтовавшая с соседом, который жил этажом ниже, плюнула ему на входную дверь. За мелкое хулиганство суд оштрафовал ее на 51 гривну.

Однако женщина категорически отказалась убирать, так что сосед подал иск в суд с требованием помыть дверь и уплатить ему моральную компенсацию. Суд частично удовлетворил эти требования.

Суммарно женщина должна заплатить оппоненту более 3 тыс. гривен и собственноручно отмыть его входную дверь.

Как говорится в решении Ровенского городского суда, неприязненные отношения между соседями сложились уже давно. По словам мужчины, соседка часто провоцирует ссоры и нарушает общественный порядок. Поэтому он в какой-то момент установил камеры видеонаблюдения, чтобы "обеспечить собственную безопасность и сохранность имущества".

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