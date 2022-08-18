Резников встретился с главой Минобороны Турции

Встреча министров двух стран прошла во Львове. Здесь же проходит встреча Зеленского с Эрдоганом и генсеком ООН Гуттеришем.

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг, 18 августа, встретился во Львове со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter-аккаунте.

В сообщении сказано, что во Львове проходит встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генсека ООН Антониу Гуттереша.

"Министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности", - отметили в турецком ведомстве.

Кроме того, на фоне встречи правительств двух стран во Львове у памятника Тарасу Шевченко прошла акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали.

В частности, на площади собрались родные азовцев, они таким образом обращаются к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу. Участники акции надеются, что те помогут освободить украинских военнослужащих.

Как известно, во Львове в четверг, 18 августа, началась трехсторонняя встреча при участии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генсека ООН Антониу Гутерриша