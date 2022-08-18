Хасидов просят не ехать в Умань на Рош-га-Шана

Наиболее настойчивым хасидам, которые проигнорируют призыв, МИД советует ознакомиться с особенностями ситуации в Украине.

Министерство иностранных дел Украины призывает хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань Черкасской области для празднования иудейского нового года Рош-га-Шана.

"Продолжающаяся полномасштабная военная агрессия России против Украины, постоянные массированные ракетные обстрелы украинских населенных пунктов, гражданской и транспортной инфраструктуры, осуществление захватчиками постоянных диверсий и провокаций делают невозможными гарантии безопасности иностранных граждан на территории Украины", - сообщают в МИД Украины.

Наиболее настойчивым хасидам, которые проигнорируют призыв, МИД советует ознакомиться с особенностями ситуации в Украине.

“В случае принятия решения о посещении Умани вопреки указанным оговоркам следует учитывать, что в Украине действует правовой режим военного положения, предусматривающий ряд дополнительных регулировок, в том числе ограничение свободы передвижения, введение комендантского часа, осуществление усиленных патрулирований, запрет проведения массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер в отношении лиц, не соблюдающих установленные ограничения”, - напомнили в министерстве.

Паломникам также советуют учитывать перегруженность наземного транспортного сообщения с Украиной и возможные значительные задержки движения железнодорожного транспорта из-за массированного обстрела объектов транспортной инфраструктуры; отсутствие достаточного количества помещений гражданской защиты для укрытия паломников в местах массового их пребывания в Умани; отсутствие достаточного количества медицинского персонала и медицинских учреждений для обеспечения медицинского обслуживания паломников; возможность введения дополнительного регулирования въезда (онлайн-регистрация).

Напомним, по информации мэра Умани Ирины Плетневой, в Умань приехали почти полтысячи хасидов.

Ранее сообщалось, что МИД Израиля просит своих граждан не ехать в Украину на Рош ха-Шана из-за рисков, связанных с войной.