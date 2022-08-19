Холодильник и сферы его использования

Без холодильников невозможно обойтись, его используют в ресторанах, дома, на даче, на предприятиях связанных с продуктами и магазинах. Цены на холодильники зависят от сферы его применения. Витрины охлаждения применяются для продажи и хранения продуктов, которым не нужна сильная заморозка. В них хранятся кисломолочные продукты, мясо, овощи и фрукты, ягоды и кондитерские изделия. В ларях хранятся полуфабрикаты и мороженое. Они занимают достаточно много места в магазине, но они- хорошая витрина. Для бутылок подойдет холодильник с витринной дверкой. На предприятиях общественного питания используются большие камеры. В них хорошо хранить заготовки, мясо и др.из которого будут готовиться разнообразные блюда. Предпринимателям ресторанного бизнеса для хранения спиртных напитков подойдут специальные холодильные шкафы. В домашних условиях мы выбираем универсальный холодильник, так как мы храним в нем продукты с разным сроком хранения , а для глубокой заморозки мы дополнительно приобретаем морозильные камеры. В медицине холодильники тоже нашли свое применение. Для излечения человека необходимы лекарства, которым нужна особая температура, ведь неправильное хранение медикаментов может привести к трагедии.

Виды холодильников

Холодильники делятся на классы:

Абсорбционный - эти холодильники в основном используют дальнобойщики. Достоинством этого устройства считаются тэны, они являются источником тепла.

Холодильники компрессорные - это самый распространенный вид, он есть в каждом доме, но имеются холодильники в которых два компрессора.

Термоэлектрические - они работают по принципу, одна сторона элемента охлаждается, а вторая сторона пластины нагревается. Такие холодильники пользуются спросом у туристов и любителей отдыха на природе.

Фото предоставил рекламодатель

Также холодильники можно рассматривать по способу их установки:

Настенные - они изготавливаются как навесные шкафы, различных размеров. Их легко встроить в кухонный гарнитур.

Настольные - они изготавливаются небольших размеров, и хранят малое количество продуктов. Имеют применение в гостиничных номерах и в комнатах на базах отдыха.

Встраиваемые - очень редко используются в быту. У него один недостаток, плохой поток воздуха чтоб его охладить. Ведь когда мы его встраиваем, мы не всегда можем это обеспечить.

Напольные - самый распространенный вид холодильника используемый в быту. Эти холодильники нам хорошо знакомы. Они могут иметь несколько камер и различное количество дверок, и большой ассортимент дизайна.