Даже стены - не помеха: в ВСУ объяснили преимущество спутника Притулы

Спутники ICEYE, один из которых купил фонд Сергея Притулы на собранные украинцами средства, могут сканировать объекты на Земле в любую погоду.

Получив спутник ICEYE, коммуникационщики решили уточнить и показать украинцам, доступ к каким именно снимкам получат теперь Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR) в любое время суток и при любых погодных условиях.

"Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть... сквозь преграды. То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены построек для этой системы не помеха", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа фонд Сергея Притулы сообщил, что за 600 миллионов гривен, собранных украинцами, купил спутник и доступ в базу данных спутниковых снимков для украинской армии.