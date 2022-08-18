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Трактор подорвался на мине при сборе урожая на Киевщине

Тракторист получил телесные повреждения в ходе происшествия. Ему оказали медицинскую помощь, на месте работали спасатели и взрывотехники.
Трактор подорвался на мине при сборе урожая на Киевщине

Трактор подорвался на мине  во время сбора урожая села Зеленая Поляна Вышгородского района Киевской области. Водитель техники получил ранения в ходе происшествия. Об этом сообщает прессс-служба Киевской областной военной администрации (ОВА) в своем Telegram в четверг, 18 августа.

В сообщении сказано, что на месте происшествия работали спасатели и взрывотехники. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. 

"В очередной раз подчеркиваем внимание и помнить об опасности. Берегите себя и своих близких. Часть полей, лесных массивов, водохранилищ и других участков до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию продолжаются", - отметили в военной обладминистрации.

Напомним, на прошлой неделе в Харьковской области подорвался тракторист. С открытым осколочным переломом ключицы его доставили в больницу.

Ранее в Запорожской области комбайн подорвался на мине во время работ в поле. Тогда пострадали два человека.

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