Трактор подорвался на мине при сборе урожая на Киевщине

Тракторист получил телесные повреждения в ходе происшествия. Ему оказали медицинскую помощь, на месте работали спасатели и взрывотехники.

Трактор подорвался на мине во время сбора урожая села Зеленая Поляна Вышгородского района Киевской области. Водитель техники получил ранения в ходе происшествия. Об этом сообщает прессс-служба Киевской областной военной администрации (ОВА) в своем Telegram в четверг, 18 августа.

В сообщении сказано, что на месте происшествия работали спасатели и взрывотехники. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

"В очередной раз подчеркиваем внимание и помнить об опасности. Берегите себя и своих близких. Часть полей, лесных массивов, водохранилищ и других участков до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию продолжаются", - отметили в военной обладминистрации.

Напомним, на прошлой неделе в Харьковской области подорвался тракторист. С открытым осколочным переломом ключицы его доставили в больницу.

Ранее в Запорожской области комбайн подорвался на мине во время работ в поле. Тогда пострадали два человека.