Разведка предупредила о возможной провокации на ЗАЭС

Оккупанты после масштабных обстрелов ЗАЭС могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт, считают в ГУР.

Российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в четверг, 18 августа.

"Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа в ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители Росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта", – говорится в сообщении.

В ГУР напомнили, что сегодня в минобороны РФ заявили о якобы подготовке "резонансной провокации" на ЗАЭС со стороны ВСУ во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Из имеющейся информации становится ясно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине Генерального секретаря ООН", – добавили в ГУР.

Ранее сообщалось, что Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС, если Украина якобы не прекратит обстрелы станции. В Энергоатоме уже озвучили последствия такого шага оккупантов.