Турция обязалась помочь Украине после войны

Между странами подписан меморандум о послевоенном восстановлении украинской инфраструктуры.

Украина и Турция подписали меморандум о послевоенном восстановлении Украины. Документ подписан во Львове в четверг, 18 августа, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

От Украины документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от Турции - министр торговли Мехмет Муш.

"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Кубраков.

Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Одним из первых проектов может стать восстановление моста в селе Романовка Киевской области, соединяющего города Буча и Ирпень с Киевом.

В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты, говорится в сообщении.

Напомним, Эрдоган впервые за время войны посетил Украину. Во Львове он провел встречу с Зеленским, а также состоялись совместные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем.