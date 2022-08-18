Стало известно, о чем говорили Эрдоган и Зеленский

Одним из основных вопросов была работа зернового коридора и возможность усовершенствования этой инициативы. Кроме того, обсуждалась ситуация на ЗАЭС и оборонное сотрудничество.

Президент Владимир Зеленский обсудил во Львове с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вывоз зерна, угрозу Запорожской АЭС и сотрудничество в сфере обороны. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает пресс-служба Офис президента.

Зеленский отметил, что визит Эрдогана является "весомым месседжем" и поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и пришли к согласию, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны.

"Президенты дали положительную оценку реализации зерновой экспортной инициативы. Владимир Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что эта инициатива была запущена и реализуется", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что лидеры обсудили возможность усовершенствования инициативы, усиления безопасности ее реализации, увеличения объемов соответствующего экспорта.

Зеленский и Эрдоган также рассмотрели вопрос масштабного хищения Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. В частности, было указано на то, что оккупанты присвоили почти 0,5 млн тонн зерна. Лидеры согласились, что любая торговля краденым является недопустимой.

Кроме того, президенты обеих стран обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны РФ, действия которой угрожают катастрофой и Украине, и всему миру. Зеленский подчеркнул, что российский ядерный шантаж на Запорожской АЭС является одним из самых больших рисков, которые создала война России против Украины.

По словам Главы Украинского государства, миссией и обязанностью каждой страны должна быть жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки.

Также обсуждались вопросы оборонного взаимодействия и перспективы сотрудничества в этом направлении.

Владимир Зеленский выразил надежду на участие президента Турции во втором саммите Крымской платформы.

Ранее сообщалось, что во Львове стартовала встреча Зеленский-Эрдоган-Гутерриш. Перед встречей Зеленский провел отдельный переговоры с турецким президентом и генсеком ООН.