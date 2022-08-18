Судно РФ с краденным украинском зерном прибыло в Сирию

Россияне незаконно вывезли краденное на захваченных территориях Украины продовольствие из порта оккупированного Севастополя.

Судно Святой Константин под флагом России с украденным украинским зерном пришвартовалось в Сирии. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press в четверг, 18 августа.

Судно погрузили зерном в оккупированном Россией Севастополе, отмечает информагентство. Оно смоглопрошло Босфор, а у побережья Кипра исчезло с радаров, выключив систему автоматической идентификации.

Однако судно удалось разыскать благодаря спутниковым изображениям компании Planet Labs. Снимки, проанализированные AP, показывают, что во вторник, 16 августа, и среду, 17 августа, Святой Константин находился возле Тартуса вместо того, чтобы идти в Ливан, как было заявлено в его маршруте.

"На борту этого судна находится зерно, которое было похищено и незаконно перевезено российскими оккупационными властями из хранилищ, расположенных на временно оккупированных территориях в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях", - подчеркнули в посольстве Украины в Ливане.

Напомним, 30 июня, МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском "независимости" самопровозглашенных "ЛДНР".