В полиции сообщили подробности спецоперации по задержанию наркодельцов

Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более 12,5 млн гривен, отметили в полиции.

Более 400 правоохранителей провели масштабную спецоперацию по задержанию членов группировки, которая оптом сбывала наркотики в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает Нацполиция в четверг, 18 августа.

"Мужчины организовали сбыт каннабиса и метамфетамина на территории Днепра, Запорожья и Кропивницкого, а также Кривого Рога и Никополя. Члены группировки проживали в этих регионах и были ответственны за налаживание на своей территории каналов сбыта наркотиков оптовыми партиями" – говорится в сообщении.

Всего правоохранители установили личности семерых членов банды. Лидером группировки является 37-летний мужчина. Его и еще четырех подельников задержали. Двух объявили в розыск.

В местах жительства подозреваемых провели 62 обыска. Изъято более 50 кг каннабиса и более 7 кг метамфетамина, 13 автомобилей, из которых шесть – премиум-класса, а также другие вещественные доказательства. По предварительным подсчетам, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более 12,5 млн гривен.