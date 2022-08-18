СБУ задержала хакеров-"минеров" в Киеве и Ровенской области

Речь идет о двух региональных руководителях группы анонимных минеров FR Destructor, пояснили в спецслужбе.

СБУ задержала хакеров, которые на протяжении двух лет сообщали о "минированиях" в Украине. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 18 августа.

Указано, что речь идет о двух региональных руководителях группы анонимных минеров FR Destructor в Киеве и Ровенской области. Особенно они активизировались накануне полномасштабного вторжения России в Украину. В последние месяцы они снова возобновили свою деятельность.

В СБУ подчеркнули, что хакеры официально числились временно безработными. А неофициально имели достаточные знания в ІТ-сфере и действовали слаженно и профессионально.

Хакеров задержали по месту их жительства после того, как злоумышленники в очередной раз сообщили о массовых "минированиях" на западе Украины.

Следствие установило, что подозреваемые отправляли анонимные электронные письма с использованием специальных компьютерных программ для сокрытия своего местонахождения, подыскивали в соцсетях пользователей, привлекаемых к распространению ложных анонимных сообщений о заминировании, организовывали зашифрованные чаты, в которых предлагали деньги за рассылку анонимных сообщений.

Оплату за услуги злоумышленники получали от координатора из РФ на карточки украинских банков с помощью виртуальных обменных пунктов.

В ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Киберспециалисты СБУ заблокировали все скрытые аккаунты анонимных минеров. Сейчас проверяется возможная причастность задержанных к сотрудничеству со спецслужбами России.

Двум членам группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности (ч. 2 ст.259 УК Украины).

Напомним сегодня в Украине новая волна "минирований". Взрывчатку искали во Львове, Черкассах, Кропивницком, Виннице и Тернополе. При этом во Львове параллельно проходила встреча президентов Украины и Турции, а также генсека ООН.