Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ

Глава государства назвал необходимое условие, при котором переговоры Украины с Россией станут возможными.
Зеленский назвал условие для переговоров с РФ

Переговоры с Россией станут возможными только после вывода оккупационных войск с украинских территорий. Об этом в четверг, 18 августа заявил президент Владимир Зеленский после встречи с лидерами Турции и ООН во Львове.

"Переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня турецкое СМИ со ссылкой на источник сообщило, что президент Турции Реджеп Эрдоган передаст Зеленскому предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры.

К слову, накануне в ОП заявляли, что переговоры с РФ возможны лишь после ее военного поражения.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK