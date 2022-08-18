Зеленский назвал условие для переговоров с РФ

Глава государства назвал необходимое условие, при котором переговоры Украины с Россией станут возможными.

Переговоры с Россией станут возможными только после вывода оккупационных войск с украинских территорий. Об этом в четверг, 18 августа заявил президент Владимир Зеленский после встречи с лидерами Турции и ООН во Львове.

"Переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня турецкое СМИ со ссылкой на источник сообщило, что президент Турции Реджеп Эрдоган передаст Зеленскому предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры.

К слову, накануне в ОП заявляли, что переговоры с РФ возможны лишь после ее военного поражения.