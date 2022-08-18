Кулеба о переговорах во Львове: Нас никто не склонял к уступкам в пользу РФ

Эрдоган и Гутерриш искренне сопереживают Украине и хотят решать проблемы, заверил глава МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам. При этом никто Украину не склонял к уступкам в пользу России. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в видеообращении, опубликованном в Facebook в четверг, 18 августа.

Он выразил мнение, что до завершения войны от координации и решений "этой троицы" будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем.

"Между ними есть взаимопонимание, это главное. Президенты и генеральный секретарь скоординировали не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам: зерновой коридор, ЗАЭС, освобождение наших пленных. Речь не просто о том, что поговорили, а договорились, кто что делает", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Эрдоган и Гутерриш искренне сопереживают Украине и хотят решать проблемы.

"Никто нас не склонял к уступкам в пользу России. Если вновь полетит какая-то "зрада" по соцсетям, то сразу хочу сказать, что такого не было", – заявил Кулеба.

Он добавил, что Зеленский и Эрдоган говорили долго, намного больше, чем было предусмотрено.

"Была встреча тет-а-тет, и это позволило мне плодотворно поработать целый час, позаниматься саммитом Крымской платформы. Саммит будет, он будет очень крутой", – заверил Кулеба.

Ранее президент Зеленский назвал необходимое условие, при котором переговоры Украины с Россией станут возможными.

Напомним, сегодня турецкое СМИ со ссылкой на источник сообщило, что Эрдоган передаст Зеленскому предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры.