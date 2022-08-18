Эрдоган предложил закончить войну за столом переговоров

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что война России против Украины может быть закончена дипломатическим путем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он верит в то, что война в Украине может завершится за столом переговоров. Об этом турецкий лидер сказал после трехсторонних переговоров с президентом Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, которые в четверг, 18 августа, состоялась во Львове.

"Лично я верю в то, что война в конце концов закончится за столом переговоров. По сути, господин Зеленский и господин Гутерреш соглашаются с этим. Все дело в том, чтобы определить самый короткий и справедливый путь к столу переговоров", - заявил Эрдоган.

По его словам, Зеленский и Гутерриш согласны с тем, что ситуация в Украине должна быть урегулирована за переговорным столом.

Турецкий лидер также отметил, что считает возможным реанимацию переговоров между Украиной и РФ на тех параметрах, которые были сформированы в марте во время встречи в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что не только Украина, но и весь мир ощутил положительные результаты Стамбульского соглашения, которое позволило безопасно экспортировать украинское зерно.

Теперь, по словам Эрдогана, он намерен обсудить итоги львовских переговоров с президентом РФ Путиным.

Напомним, Зеленский, в свою очередь, заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.

К слову, накануне в ОП заявляли, что переговоры с РФ возможны лишь после ее военного поражения.