ВСУ отразили все штурмы на востоке - Генштаб

На Бахмутском направлении наступательными действиями россияне пытались продвинуться в направлении Бахмута, но безуспешно.

С начала нынешних суток войска страны-агрессора России предприняли безуспешные попытки наступления на трех направлениях на востоке и юге Украины. В итоге враг понес потери и отступил, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке вечером в четверг, 18 августа.

"На Краматорском направлении… оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили. На Бахмутском направлении… противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Успеха не имел, отошел", – говорится в сводке.

На Авдеевском направлении враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

Также россияне пытались улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное. Везде получили жесткий отпор и отступили.

Враг задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов районов населенных пунктов на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, совершил обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов Сумской области с территории РФ.

Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар непосредственно по городу Красногоровка Донецкой области, а также по окрестностям Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки Харьковской области, села Спорное на Краматорском направлении, Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцево, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки на Бахмутском направлении, города Угледар на Новопавловском направлении, сел Щербаки, Новоандреевка и пгт Зализничное на Запорожском направлении, Белогорки, Белой Криницы и Лозового на Южнобужском направлении.

Напомним, Россия потеряла более 44 тысяч военных с начала войны в Украине. Только за минувшие сутки погибли около 200 оккупантов, при этом больше всего – на Донецком направлении.