Зеленский утвердил мораторий на повышение тарифов

Мораторий будет действовать в течение военного положения и шесть месяцев после его завершения для тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2479-IX о введении моратория на повышение коммунальных тарифов. Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины со ссылкой на главу Минрегиона Алексея Чернышова в четверг, 18 августа.

Мораторий будет действовать в течение военного положения и шесть месяцев после его завершения для тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду. Разницу в тарифах поставщику будет компенсировать государство.

"Отопительный сезон будет без повышения тарифов на тепло и горячую воду для потребителей. Президент Украины подписал важнейшие законы, которые обеспечат как ценовую стабильность в сфере теплоснабжения, так и финансовую состоятельность предприятий теплокоммунэнерго", – заявил Чернышов.

Также указанным законом определены гарантии для субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, в частности, предусмотрена компенсация разницы в тарифах.

Кроме того, документом предусмотрена отсрочка погашения задолженности по договорам реструктуризации задолженности предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) и водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), производственные мощности которых расположены на временно оккупированной территории или были уничтожены или повреждены в результате обстрелов или находятся в зоне боевых действий.

Напомним, 29 июля Верховная Рада ввела запрет на повышение тарифов на газ и тепло для населения. Решение поддержали 260 народных депутатов.