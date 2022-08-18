Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Крыму заявили о "работе" ПВО в районе Керчи

Информацию о взрывах подтверждают и местные жители. В сети появилось видео запуска ракет предположительно в районе Керчи.
В Крыму заявили о "работе" ПВО в районе Керчи

Во временно оккупированном Крыму российская система ПВО сработала в районе города Керчь. Об этом сообщил советник так называемого главы Крыма Олег Крючков в Telegram вечером в четверг, 18 августа.

"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет", – написал Крючков, имея в виду Крымский мост.

Информацию о взрывах подтверждают и местные жители. Также в сети появилось видео запуска ракет ПВО предположительно в районе Керчи.

 

 

Напомним, Крымский мост – законная военная цель Украины, Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

А глава Минобороны Алексей Резников заявил, что у Украины нет ограничений по нанесению ударов по военных объектах России в Крыму.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK