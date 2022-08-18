Генсек ООН объявил о миссии по трагедии в Еленовке

Группу расследователей возглавит бразильский генерал Карлос дос Сантос Крус. Это "очень внимательный офицер, заверил Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение провести миссию по выявлению и установлению фактов трагедии на территории колонии в поселке Еленовка на временно оккупированной части Донецкой области. Об этом он сообщил вечером в четверг, 18 августа, на брифинге по итогам встречи с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

"Сегодня мы обсудили расследование трагедии, которая произошла 29 июля на объекте, где удерживались военнопленные в Еленовке. То, что произошло, является неприемлемым", – заявил Гутерриш.

Генсек ООН напомнил, что все военнопленные должны получать защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

"Я принял решение о проведении миссии для выявления и установления фактов. Условия проведения этой миссии были доведены Украине и России. Кроме условий был отмечен и состав той группы, которая будет привлечена к реализации расследования. Я имею цель назначить во главе группы генерала Карлоса дос Сантоса Круса из Бразилии", – сказал Гутерриш.

По его словам, это "очень внимательный офицер" с военной выслугой более 40 лет. Он работал в сфере национальной, международной и общественной безопасности, а также возглавлял одну из миротворческих операций.

Говоря о предстоящей работе миссии, генсек ООН отметил, что у ее участников должен быть безопасный и гарантированный доступ в места содержания людей.

Кроме того, по словам Гутерриша, доступ в Еленовку должны получить и сотрудники Международной миссии Красного Креста.

Напомним, 29 июля в "ДНР" заявили, что при обстреле колонии в Еленовке погибли 47 человек, 75 были ранены, в том числе восемь охранников.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил, что вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артобстрел в Еленовке, а заявления о якобы обстрелах с украинской стороны являются откровенной ложью и провокацией.

Также сообщалось, что в ГУР не видят оснований доверять спискам РФ по жертвам в Еленовке.