Армия РФ тратит колоссальные ресурсы - Зеленский

Украина должна победить повсюду – на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев "думать только о том, как победить" российских оккупантов, которые тратят огромные ресурсы в войне против Украины. Об этом он сказал в видеообращении в четверг, 18 августа.

"Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости, повсюду", – сказал он.

Зеленский напомнил, что "чрезвычайно жестокая ночь была в Харькове – более десяти погибших. Снова обстреляны Николаев и Запорожье. Российская армия тратит колоссальные ресурсы , чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе. Российские чиновники повторяют угрозы Одессе и другим городам Украины. Мы видим, что проходит на Запорожской АЭС. Мы видим, что произошло в Еленовке".

"Верим в себя, помогаем друг другу, защищаем интересы Украины и знаем, что мир будет. Тот, кто борется и борется разумно, одерживает победу", – резюмировал глава государства.

Ранее президент Зеленский назвал необходимое условие, при котором переговоры Украины с Россией станут возможными.

Напомним, сегодня турецкое СМИ со ссылкой на источник сообщило, что Эрдоган передаст Зеленскому предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры.