Есть дополнительные данные о подготовке провокации на ЗАЭС - разведка

Существует высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте, считают в ГУР.

Украинская разведка получила новые подтверждения информации о подготовке российскими оккупантами провокации на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в четверг, 18 августа.

"Получены дополнительные подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа. В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 18 августа на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители Росатома. При том, что с момента оккупации эти сотрудники в обязательном порядке присутствовали на всех таких совещаниях. В данный момент они вообще покинули территорию АЭС.

"Учитывая количество оружия, которое находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокативные обстрелы, есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте", – подчеркнули в ГУР.

Напомним, сегодня разведка уже предупреждала о возможной провокации оккупантов на Запорожской атомной станции завтра, 19 августа.

В свою очередь в минобороны РФ заявили о якобы подготовке "резонансной провокации" на ЗАЭС со стороны ВСУ во время визита в Украину генсека ООН Антониу Гутерреша.