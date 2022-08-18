Под Севастополем прогремели взрывы - соцсети

На аэродроме, где базируется истребительный авиационный полк армии РФ, зафиксировали "хлопки".

Поздним вечером в четверг, 18 августа, на аэродроме Бельбек, расположенном вблизи Севастополя, раздались взрывы. О произошедшем информируют очевидцы.

По информации местных Telegram-каналов, прогремело четыре взрыва. Указано, что после этого к месту происшествия направились пожарные машины.

В то же время "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что "над городом силами ПВО был сбит украинский беспилотник". По его словам, "жертв и повреждений нет".

На оккупированном полуострове Крым объявлена воздушная тревога.

Отметим, на сайте Минобороны РФ говорится, что "аэродром совместного базирования Бельбек расположен в 8 км севернее города Севастополь. На аэродроме базируется истребительный авиационный полк".