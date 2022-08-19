Зеленский назвал главные темы встречи во Львове

Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.

В ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антонио Гутерришем и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове стороны обсудили в первую очередь ситуацию на ЗАЭС, отношение РФ к пленным и зерновую инициативу.

Об этом рассказал глава Украинского государства в ходе видеообращения в четверг, 18 августа.

Что касается происходящего на ЗАЭС, то Зеленский заявил собеседникам, что "Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию ​​и немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции".

"Мир имеет силу, чтобы это обеспечить", - подчеркнул он.

Также украинский лидер призвал генсека ООН применить все возможности организации, чтобы обеспечить выполнение РФ всех норм международного права в отношении пленных.

"Мы обсудили направление миссии по установлению фактов в Еленовке. Полная правда об этом российском теракте должна быть и будет установлена", - добавил президент.

Наконец, стороны в ходе обсуждения признали, что результат зерновой инициативы есть, и уже ощущается, что острота глобального продовольственного кризиса уменьшается. При этом Зеленский настаивает на расширении масштабов экспорта украинских зерновых.

Напомним, президент Турции по итогам трехсторонних переговоров во Львове заявил, что он верит в то, что война в Украине может завершиться за столом переговоров.