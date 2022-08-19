Крым, спишь? Взрывы на полуострове

Жители Севастополя и Керчи в оккупированном Россией Крыму вечером в четверг, 18 августа, сообщили о звуках взрывов.

Во временно оккупированном Россией Крыму продолжаются взрывы на военных объектах. Теперь о них сообщают в Керчи и Севастополе.

Керчь

Жители Керчи в четверг вечером слышали взрывы, оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО.

"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет", - сообщил так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков.

В то же время, в крымских пабликах сообщают о громком взрыве в Керчи, который было слышно в разных районах города, а также в близлежащих селах. В некоторых домах дрожали стекла.

По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане стали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу. В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв, и в небе через пару секунд появилась огненная вспышка, которая исчезла также через пару секунд.

Именно в Керчи берет свое начало Керченский мост или Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.

Севастополь

Жители Севастополя вечером в четверг, 18 августа, также сообщили о звуках взрывов.

Взрывы слышны возле военного аэропорта Бельбек. По данным местных жителей, в районе аэродрома виден дым.

Репортер агентства Reuters Феликс Лайт со ссылкой на источники в оккупированном украинском Крыму пишет, что в районе аэродрома Бельбек прозвучало не меньше четырех взрывов.

Так называемый “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что над аэродромом Бельбек “средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат”.

Бонус – Белгород

В четверг вечером в Белгородской области России загорелся склад с боеприпасами, жителей близлежащих сел эвакуируют.

Инцидент произошел в районе села Тимоново Валуйского городского округа.

О пострадавших и погибших не сообщается. На месте работают оперативные службы.