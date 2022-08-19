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Арестович прокомментировал взрывы в РФ и Крыму

В Белгородской области взрываются склады армейского уровня (20-й армии), воюющей на Изюмском направлении, сообщил советник.
Арестович прокомментировал взрывы в РФ и Крыму

Украина ни при чем, а россиянам "надо меньше курить". Таким образом отреагировал на взрывы в российской Белгородской области и в оккупированном Крыму этим вечером советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Вот теперь действительно. Авиабаза Бельбек (Крым), прилеты. Воздушная тревога в Керчи. Воздушная тревога в Севастополе. В Белгородской области взрываются склады армейского уровня (20-й армии), воюющей на Изюмском направлении", - написал он.

При этом представитель Киева обнародовал фото с бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Отметим, пока "руководство" Крыма сообщает о "сбитом над Севастополем украинском беспилотнике", тот же Гиркин признал, что был нанесен удар по аэродрому Бельбек, после чего там возник пожар и детонируют снаряды.

Как сообщалось, накануне вечером серия взрывов в Крыму продолжилась.

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