Белгород тоже: ВСУ уничтожили четыре склада БК

Братчук подтвердил, что уничтожен арсенал армии РФ под Белгородом. Информация по остальным "хлопкам" уточняется.

В четверг, 18 августа, ВСУ продолжили наносить удары по военным объектам российской армии, в том числе на территории РФ. Подтверждено уничтожение четырех складов и двух баз, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Так, защитники атаковали склады с боекомплектами в городе Амвросиевка Донецкой области, селе Благодатном Чернобаевского района и Бериславском районе на Херсонщине, а также в российской Белгородской области.

Кроме того, были нанесены удары по военным базам оккупантов в Новой Каховке Херсонской области и Кадиевке на Луганщине.

При этом, по данным спикера, информация по вечерним взрывам в Керчи, под Севастополем и в городе Старый Оскол Белгородской области уточняется.

Напомним, накануне губернатор Белгородской области сообщил, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа "загорелся склад с боеприпасами". Жителей ближайших сел эвакуировали.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, россиянам "следует меньше курить".