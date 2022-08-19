Азовец-автор фото с Азовстали вышел на связь из плена

Казацкий при "следователе" сообщил, что здоров и что находится в Донецке. Он смог дважды в августе позвонить родным.

Защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий (Орест), известный по своим снимкам с завода Азовсталь, жив. Об этом он сам сказал своим родным в ходе телефонного звонка из российского плена, сообщила сестра бойца в четверг, 18 августа, в комментарии 24 каналу.

По ее словам, брат позвонил 2 августа с российского номера. При этом, как уточнил военный, рядом с ним был "следователь".

"Алло, это Дима", - сказал он. И я такая: "Что?". Он еще раз: "Это Дима"... Я была в шоке. Спрашиваю: "Димочка, как ты, где ты, ты жив-здоров?", - рассказала девушка.

Казацкий ответил, что здоров и что находится в Донецке.

Со слов сестры воина, разговор был коротким и очень эмоциональным - оба плакали. После этого Дмитрий также позвонил матери.

Напомним, бойцы батальона Азов и другие защитники Мариуполя находятся в российском плену с середины мая. Не всем им сохранили жизнь.

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