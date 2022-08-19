Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Враг бьет по центру Никополя - РГА

Российские захватчики обстреливают город из ствольной артиллерии. Последствия атаки устанавливаются.
Враг бьет по центру Никополя - РГА

Ранним утром в пятницу, 19 августа, российские войска снова открыли огонь по городу Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщает глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Армия РФ обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии. Находитесь в укрытиях или коридорах", - говорится в сообщении.   Напомним, прошлой ночью российская армия нанесла удары по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области. При этом последний оказался под огнем дважды.    
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK