Враг бьет по центру Никополя - РГА

Российские захватчики обстреливают город из ствольной артиллерии. Последствия атаки устанавливаются.

Ранним утром в пятницу, 19 августа, российские войска снова открыли огонь по городу Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщает глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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"Армия РФ обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии. Находитесь в укрытиях или коридорах", - говорится в сообщении. Напомним, прошлой ночью российская армия нанесла удары по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области. При этом последний оказался под огнем дважды.