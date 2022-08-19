В Николаеве мощные взрывы

В городе временно не работают линии 101 и 112. Жителей просят в случае необходимости звонить по городским номерам.

Ранним утром в пятницу, 19 августа, армия России снова обстреляла Николаев. В городе раздались сильные взрывы, сообщает мэр Александр Сенкевич.

"Прилеты" по городу были зафиксированы спустя три минуты после начала воздушной тревоги.

"Николаев - мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - написал Сенкевич.

Мэр информировал, что в Николаеве временно не работают линии 101 и 112, и попросил в случае необходимости звонить по городским номерам: (0512) 30 45 17 и (0512) 30 45 18.

Напомним, накануне днем в результате вражеского обстрела города два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Однако один человек умер по дороге в медучреждение.