Войска РФ вновь ударили ракетами по университету в Николаеве
Сейчас на месте обстрела работают аварийные бригады и коммунальные службы.
Российские войска вновь обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы в Николаеве. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.
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"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300", - уточнил он.
Сейчас на месте обстрела работают аварийные бригады и коммунальные службы.
Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.
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