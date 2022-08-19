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Войска РФ вновь ударили ракетами по университету в Николаеве

Сейчас на месте обстрела работают аварийные бригады и коммунальные службы.
Войска РФ вновь ударили ракетами по университету в Николаеве
Последствия российского удара по университету в Николаеве / t.me/senkevichonline

Российские войска вновь обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы в Николаеве. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

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"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300", - уточнил он.

Сейчас на месте обстрела работают аварийные бригады и коммунальные службы.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.

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